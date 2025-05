Ce mesaj a transmis Emil Boc în legătură cu alegerile prezidențiale?

12:20

În perioada 9-10 mai 2025, sala de conferințe a stadionului Cluj Arena va deveni locul de întâlnire al specialiștilor în sănătatea gleznei și a piciorului, în cadrul conferinței „Patologia Gleznei și Piciorului/ Foot and Ankle Pathology". Evenimentul aduce împreună medici, fizioterapeuți, podiatri și alți profesioniști din domeniul sănătății din întreaga țară. Evenimentul oferă o plarformă […]