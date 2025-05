ANUNȚ Statul mai încearcă o dată cu Rabla pentru Tractoare și explică de ce ce l-a oprit în doar 2 ore

14:40

Într-o perioadă în care sistemele globale se confruntă cu perturbări sociale, economice și tehnologice, guvernanța este supusă unei analize critice. Pe 20 mai 2025, Envisia Boards of Elite va organiza a patra ediție a Conferinței Internaționale „Future of Governance” la istorica Bibliotecă Centrală Universitară „Carol I” din București. Tema din acest an, „Promovarea Progresului Social prin Excelență în Guvernanță”, subliniază necesitatea unei analize aprofundate a modului în care modelele de guvernanță trebuie să evolueze pentru a rămâne relevante și eficiente.