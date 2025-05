Trump, pe cai mari in Golful Persic: Qatarul va cumpara avioane americane Boeing de 200 de miliarde

11:40

Candidatul „suveranist” la functia suprema in stat, George Simion, a inceput distribuirea in Ardeal de pliante in care apare alaturi de premierul ungar Viktor Orban, desi nu are acordul acestuia pentru a distribui asemenea materiale electorale, scrie G4Media. In pliant langa imaginile celor doi apare un mesaj scris in maghiara, care se traduce astfel: „Romanii pot...