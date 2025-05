Nicuşor Dan a prezentat lista politicienilor internaţionali care îl susțin în cursa prezidențială. "Prima condiție pentru a discuta de la egal la egal este să fii respectat"

15:50

George Simion a revenit la strategia din primul tur al alegerilor prezidenţiale şi, după prima dezbatere cu Nicuşor Dan, care i-a topit avantajul in sondaje, refuză orice confruntare cu contracandidatul său. Două sondaje am avut marţi: unul Atlas Intel care-i dă la egalitate perfectă pe cei doi, altul CURS, în care George Simion are un avantaj de 4 puncte procentuale, fără diaspora.