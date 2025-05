Infinity Capital încheie trimestrul I cu o pierdere de 1,2 milioane de lei

11:50

O stabilitate scăzută, o lipsă de predictibilitate într-un anumit context, pentru orice entitate, că e companie, că e […] The post Hanga, BVB: O stabilitate scăzută se traduce într-o cost de finanţare mai mare; La o datorie publică de 200 de miliarde de euro, un punct procentual în plus la finanţare înseamnă 2 miliarde euro anual costuri suplimentare cu dobânzile appeared first on Financial Intelligence.