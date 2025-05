Armă deținută ilegal de Nicolae Goicea, găsită în timpul unei noi percheziții. Fostul șef al AJPS Suceava este cercetat pentru că ar fi împușcat un cîine în spatele casei sale

15:10

Din 15 mai 2025, Iulius Mall Suceava vine cu noi surprize. Pe lângă concertele artiștilor Killa Fonic și Smiley, dar și distracţia pentru cei mici cu Gașca Zurli, destinația ta de shopping a pregătit o lună întreagă în care te vei putea bucura de expoziții, jocuri și instalații interactive pentru toată familia. Expoziția Kids on […]