AUR cere o întrevedere urgentă cu șefia STS privind posibile fraude electorale la alegerile de duminică

Economia României a bătut pasul pe loc în primele 3 luni din acest an. Potrivit Institutului Național de Statistică, Produsul Intern Brut a crescut cu doar 0,2% față de același trimestru din 2024. Contextul economic internațional reprezintă un factor negativ care se adaugă la aceste îngrijorări. De asemenea, cifrele sunt publicate după un an an și jumătate în care România organizează alegeri. Deși necesare pentru temperarea deficitului, viitoarele măsuri fiscale ar putea frâna și mai mult creșterea economică, spun economiștii.