Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu: Securitatea, apărarea și economia, pe agenda discuțiilor

10:50

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că speră ca eforturile diplomatice actuale dintre Ucraina și Rusia să îl convingă pe fostul președinte american Donald Trump că Vladimir Putin este principalul obstacol în calea unui acord de pace, relatează The Guardian. „Trump trebuie să creadă că Putin chiar minte. Și noi trebuie să ne îndeplinim rolul […] The post Zelenski speră ca Trump să înțeleagă că Putin este adevărata piedică în calea păcii first appeared on caleaeuropeana.ro.