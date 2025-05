AKTUAL24 | Avionul primit cadou de Trump din partea Qatarului nu poate fi folosit drept Air Force One

23:20

Târgul de Paști, care însemna pe vremuri câteva tarabe ori căsuțe cu produse specifice, acum „s-a îmbrăcat” cu haine scumpe și are parte decoruri impozante, care costă, bineînțeles, mult mai mulți bani. Dacă de o lungă perioadă de timp momentul cel mai festiv din an era Crăciunul, atunci când primăriile se întreceau în cheltuieli pentru […] Articolul SPECIAL ARAD | Cât au plătit primăriile din Arad, Timișoara, Oradea și Craiova pentru decoruri și artiști la Târgurile de Paști din acest an apare prima dată în PRESShub.