George Simion acuză Guvernul de la Chișinău de fraudă electorală: „Votul e deja viciat” / Prezență record în diaspora, mobilizare masivă în Moldova, Italia, Spania și Germania

22:00

Preşedintele interimar Ilie Bolojan i-a urat succes, joi, candidatului independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan înainte de dezbaterea care are loc la TVR. „România are speranţă. Drumul spre stabilitate cere seriozitate şi voinţă. Mulţumesc domnului preşedinte Ilie Bolojan, care mi-a urat succes înainte de dezbaterea organizată de TVR, la Palatul Cotroceni, unde contracandidatul meu nu … Articolul Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, înainte de dezbaterea organizată de TVR: „România are speranţă” apare prima dată în Main News.