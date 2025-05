Unde pot face bucureștenii din Sectorul 3 sport în aer liber. Lista celor șase baze sportive + plimbările cu vaporașul pe lacul din Parcul IOR

15:40

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) angajează și anunță că organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de specialiști IT: expert analist date, expert baze de date și expert dezvoltator-integrator software. Proba scrisă […] Articolul CNAS angajează specialiști IT, prin concurs, iar proba scrisă are loc în București. Salariul net poate ajunge la 5.000 de euro/lună apare prima dată în B365.