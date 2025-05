Nicușor Dan, convorbire video cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Ce au discutat cei doi (VIDEO)

14:20

România riscă să intre într-o criză profundă după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, avertizează jurnalistul Vladimir Bortun într-un articol de opinie publicat în The New York Times. Autorul vorbește despre un „dezastru previzibil”, după ce candidatul de extremă dreapta George Simion a câștigat detașat primul tur al alegerilor. „Știam că se va întâmpla”, scrie autorul articolului, […] Articolul New York Times, editorial despre alegerile de duminică: România riscă să trăiască un dezastru apare prima dată în PS News.