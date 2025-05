Ce i-a făcut Elias Charalambous lui Adrian Şut. Dezvăluiri din vestiar: „Era supărat, i-am luat telefonul”

21:50

Adrian Mutu l-a lăudat pe Dan Petrescu după ce antrenorul lui CFR Cluj a cucerit prima lui Cupă a României din cariera de antrenor. Este a 5-a Cupă a României cucerită de CFR Cluj. Dan Petrescu are 4 titluri de campion al României cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. Cu CFR a mai […]