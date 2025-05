Analiză Storia: județele mari susțin activitatea din piața imobiliară, în ciuda scăderii din Capitală, conform datelor ANCPI și INS

12:20

Un apartament într-o vilă în stil neoromânesc, ce datează din prima parte a secolului XX din cartierul evreiesc, se vinde cu 550.000 euro pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Apartamentul de aproximativ 200 mp este la parterul vilei situate pe Strada Dr. Burghelea, în apropiere de Hala Traian, într-o zonă istorică centrală, cu aer boem și ambasade. Are 5 camere, având în plus spațiu în garaj și la subsol. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa acestapartament remarcabil care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: stucaturi cu foiță aurită, o sobă din ceramică de Meissen, tavane înalte cu stucaturi și încăperi ample și luminoase.