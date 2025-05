Tot ceea ce trebuie să știți despre alegerile de duminică. Avantajul tehnologiei: cel mai probabil vom ști câștigătorul până luni dimineață

04:20

Puține ore ne mai despart de partida dintre ACSM Politehnica Iași și Petrolul Ploiești, din ultima etapă a play-out-ului sezonului 2024-2025. Meciul, care va avea loc duminică, de la ora 16:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu", are o miză imensă pentru ambele echipe. Pentru a evita barajul fără să fie la mâna altor rezultate, Poli are nevoie de o victorie, în timp ce Petrolul se salvează direct și cu o remiză.