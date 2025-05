Accidente în toiul nopții. Două persoane au suferit multiple leziuni

16:10

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI FARCASA, jud. Neamţ intenţionează sa solicite de la A.N. APELE ROMANE, A.B.A. Şiret ~ Bacau, S.G.A, Neamţ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor:” Amenajare torent Pârâul Buşmei” amplasate in comuna Farcasa, jud. Neamţ. Aceasta investiţie este: noua. Persoanele […] Articolul ANUNT apare prima dată în Monitorul de Neamț.