AUR ataca violent Pro TV, speriat de numarul mare al alegatorilor moldoveni. Enervat ca nu poate sa cenzureze si Pro TV: „Atacuri mascate exact in ultimele ore inainte de vot, cand reactiile legale si institutionale sunt aproape imposibil de pus in aplicare”

23:10

Siria intentioneaza sa tipareasca bani in Emiratele Arabe Unite si in Germania in loc de Rusia, au declarat trei surse, reflectand imbunatatirea rapida a relatiilor cu statele arabe din Golf si cu cele occidentale, in conditiile in care o miscare de relaxare a sanctiunilor SUA ofera Damascului noi oportunitati, potrivit Reuters. Intr-un alt semn al...