Handbal feminin: Gloria Bistriţa anunţă plecarea a şapte jucătoare şi a stafului tehnic

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunţă că a primit Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025, un premiu care recunoaşte în fiecare an un absolvent sub 40 de ani al Harvard Kennedy School of Government, pentru merite deosebite în serviciul public. Burduja este primul român care primeşte această distincţie, o tradiţie a universităţii din 2001.