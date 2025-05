Vali Crețu a dezvăluit care este „secretul” celor de la FCSB! Mesaj direct după al 2-lea titlu câștigat

14:20

Dan Petrescu are probleme de sănătate şi va avea nevoie de o pauză de antrenorat în următoare perioadă, în care, cel mai probabil, va suferi şi o intervenţie chirurgicală în afara ţării. După cum chiar antrenorul de 57 de ani a anunţat, el va lipsi în următoarele luni de la cârma lui CFR Cluj, echipă […]