Un copil de doi ani a supravietuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 15 al unui bloc in Washington

09:10

Presedintele sarb Aleksandar Vucicii a declarat sambata, in cursul unui miting in fata partizanilor sai, ca a „terminat” cu cererea studentilor de alegeri anticipate, noteaza AFP, citata de Agerpres. Serbia este zguduita de luni de zile de manifestatii in intreaga tara conduse de studenti. Furia mocnea, iar moartea a 16 persoane in prabusirea acoperisului unei...