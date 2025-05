Grindeanu EXCLUDE o alianță cu AUR. PSD ia în calcul OPOZIȚIA CONSTRUCTIVĂ – VIDEO

10:30

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a câştigat în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului al doilea tur de scrutin desfăşurat duminică, 18 mai. Cel mai mic scor l-a obținut în Sectorul 5, iar cel mai mare în Sectorul 6 al Capitalei. Nicuşor Dan a obţinut 59,30% dintre voturile exprimate […]