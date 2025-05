Românilor nu le place România. 3,1 milioane de compatrioți și-au stabilit reședința în alte țări UE

10:40

Europa Previziuni economice de primăvară: creștere moderată în UE Comisia Europeană a publicat prin portalul Economy and Finance, un raport de prognoză care indică o creștere economică de 1,1% în 2025. Perspectivele sunt moderate, reflectând contextul incert al economiei globale. Bursa din Polonia, printre cele mai performante din lume Indicele bursier al Poloniei a […] The post Breaking News…în jurul lumii first appeared on Ziarul National.