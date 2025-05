Elon Musk va reduce finanţările pentru campaniile electorale şi intenţionează să rămână CEO la Tesla în următorii 5 ani

18:40

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este profund îngrijorată de ceea ce el a numit and #39;epurări etnice and #39; comise de and #39;grupuri militante radicale and #39; în Siria, a relatat marţi agenţia de ştiri rusă Tass, transmite Reuters, de la care informăm cele ce urmează.