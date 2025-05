George Simion cere anularea alegerilor din cauza „ingerințelor statului francez”. Sau, în franceză, „les ingerision de letat francez”

21:40

Mai nou, funcția de președinte al țării a devenit la noi a doua funcție în stat, după cea de voievod. Aceasta teorie tocmai ce a fost confirmată de postul.Realitatea PLUS, care i-a avut invitați, în […] The post Voievodul Călin Georgescu la Realizarea PLUS, alaturi candidatul lui pentru a doua funcție în stat appeared first on IMPACT.ro.