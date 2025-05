Finala Ligii Europa are loc miercuri, la Bilbao. Tottenham Hotspur şi Manchester United luptă pentru trofeu

23:50

Medicul neurochirurg Andrei Brînzeu dezvăluie că puţini dintre pacienţii din România care suferă de boli precum Parkinson, epilepsie sau de dureri de cap şi care pot fi trataţi cu ajutorul neurochirurgiei funcţionale beneficiază de astfel de intervenţii. ”Datele din străinătate ne spun că ar trebui, eu, acum, ca neurochirurg funcţional, să am sute de pacienţi pe an. Din păcate, am câte unu”, spune neurochirurgul Andrei Brînzeu, de la Clinica de Neurochirurgie Timişoara.