Motoarele uriașe ale CET-ului au ajuns la Oradea, în curtea societăţii Termoficare (FOTO)

Alegerile prezidențiale din România au fost, per ansamblu, bine organizate și desfășurate profesionist, însă au existat probleme privind transparența, reglementările legale și combaterea dezinformării - concluzionează raportul preliminar prezentat luni de Misiunea de Observare a Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) din cadrul OSCE.