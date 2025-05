Germania va avea ZERO crestere economica din cauza lui Trump. De ce e veste proasta pentru Romania

Cea mai mare economie a Europei va stagna in acest an, cu o crestere economica de zero, in principal din cauza razboiului tarifar declansat de presedintele american Donald Trump, a avertizat miercuri un grup influent de consilieri economici ai guvernului german. Consiliul German al Expertilor Economici a subliniat ca politica comerciala imprevizibila a SUA si...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24