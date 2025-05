CNA adoptă un nou pachet de sancțiuni legate de perioada electorală

17:10

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că am avut nişte alegeri desfăşurate în bune condiţii, în condiţii de libertate, de normalitate. El a mai spus că românii şi-au exprimat punctul de vedere şi prezenţa mare la vot, pe care am avut-o şi derularea fără incidente şi fără observaţii din partea celor care au supravegheat