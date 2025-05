Franţa se confruntă cu lipsa medicamentelor psihotrope

18:10

Parlamentarii demisionari din POT o acuză pe lidera formaţiunii, Anamaria Gavrilă, de and #39;sete de putere and #39;, susţinând, totodată, că idealurile lor au fost înlocuite de and #39;poziţionări extremiste, rigide and #39; şi chiar and #39;isterice and #39;