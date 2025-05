De la inventarul bazelor Sportive și de agrement la recuperare și investiții în baze vechi și noi

20:40

După aproape un an de eforturi, 26 de contracte monitorizate în 11 județe ale țării și zeci de voluntari implicați în activități de monitorizare, Societatea Academică din România (SAR) prezintă rezultatele naționale ale proiectului "iMonitor – Enhancing law enforcement efficiency by bringing together public procurement data analytics and civil monitors", menit să folosească analize de