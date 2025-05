Ciudat și nemaiîntâlnit accident. Bătrână rănită de un tomberon proiectat în ea de șoferul unui autoturism

15:20

Propunere la nivel european pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la TikTok, Instagram și alte platforme sociale. Uniunea Europeană pregătește o reglementare de amploare care ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Măsura, susținută de mai multe state membre, ar urma să impună verificarea vârstei direct de pe dispozitivele mobile, […]