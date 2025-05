Nicuşor Dan: „Nu se pune problema să facem un guvern mâine, poimâine. Programul va fi mai important decât numele miniştrilor”

10:50

Războiul Rusiei din Ucraina a reaprins „strategiile războiului rece”, a declarat Nick Harkaway, fiul celebrului scriitor John le Carré, a cărui adaptare a romanului clasic al tatălui său, „The Spy Who Came in from the Cold” (n.r. „Spionul care a ieșit din joc”), va ajunge în curând în librării, anunță The Guardian.