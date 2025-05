Sorin Grindeanu, despre intrarea PSD la guvernare: „Nu vrem să fim folosiți pe post de sac de box”

15:00

Până în prezent, România a reușit să utilizeze sub 10% din fondurile europene disponibile în actualul cadru financiar multianual 2021–2027. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, susține că ritmul de absorbție dă semne de stabilizare. „9,4%. Este, dacă vreţi, o perioadă în care absorbţia începe să intre în normalitate. Am spus că am pregătit …