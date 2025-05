Lacul de acumulare din parcare. Bucureștean din Sectorul 5, plin de năduf: După 4 ani de sesizări și tot felul de reparații, folosim barca să ne urcăm in mașină

15:00

Un cățeluș cu blănișa rebelă și o energie molipsitoare își caută cămin în București. Ciufulici, din adăpostul ASPA Mihăilești, are aproape 7 ani și își caută o familie care să-l iubească și să-i ofere plimbări […] Articolul FOTO | Ciufulici, un cățeluș de la ASPA, caută familie în București. Deși are aproape 7 ani, are un suflet tânăr și e mereu gata de joacă apare prima dată în B365.