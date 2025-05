Guvernul a aprobat bugetul Companiei Porturile Maritime S.A. Constanța. Sunt estimate venituri de peste 530 de milioane de lei

18:50

Lenovo Group Limited (împreună cu filialele sale) a prezentat rezultatele pentru al patrulea trimestru și pentru întregul an fiscal 2024/25, raportând creșteri semnificative ale veniturilor și profitului la nivel de grup. Pentru întregul an fiscal, veniturile au crescut cu 21% de la an la an, ajungând la 69,1 miliarde de dolari, marcând al doilea cel mai ridicat nivel anual din istoria grupului.