Golul cu care Danemarca a obţinut calificarea istorică în semifinalele CM de hochei!

Isabelle Gullden este una dintre jucătoarele uriaşe care se retrag la finalul acestui sezon, alături de Cristina Neagu, Andrea Lekic sau Jovanka Radicevic. Coordonatorul de 35 de ani a avut o carieră spectaculoasă, evoluând şi la CSM Bucureşti în perioada 2015-2018, câştigând şi Liga Campionilor (2016). Chiar dacă a mai trecut şi pe la Viborg, […]