Nicușor Dan a demisionat de la Primăria Capitalei. Acum are și George Simion la ce să candideze

16:20

Studenții votează în număr mare în București, pe listele suplimentare. Un eveniment pe care unele televiziuni îl prezintă din perspectiva substratului politic, altele doar din perspectiva unui fapt aparent neobișnuit. Video cu o relatare pur […] The post Coadă de studenți la secția de votare de la Colegiul „Spiru Haret”. Dani Mocanu nu are nicio implicare appeared first on IMPACT.ro.