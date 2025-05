„Stegarul Dac” va fi luat de acasă și dus în AREST preventiv. Ce acuzații i se aduc lui Cezar Avrămuță / Soluția este definitivă

15:50

România a fost reprezentată la European Consumer Summit 2025, la Bruxelles, de către Sebastian Hotca, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). European Consumer Summit 2025, eveniment de referință la nivel european, s-a desfășurat anul acesta sub tema „A better future for consumers and competitiveness”, Evenimentul reunește factori de decizie, experți, reprezentanți ai societății civile și […]