Prysmian, afacerea inovatoare care schimbă comunitățile în bine

În perioada 20–22 mai 2025, un număr de 6.017 elevi din județul Cluj susțin Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a, conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației. Potrivit datelor furnizate ISJ Cluj, din totalul elevilor participanți, 4.328 provin din mediul urban, iar 1.689 din mediul rural. Evaluare Națională 2025 Clasa a IV-a – Situația […]