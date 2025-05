Bernadette Szocs luptă pentru finala probei de dublu de la Campionatele Mondiale de la Doha (11:40, AntenaPLAY)

04:20

Nicolae Stanciu a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care și-a anunțat plecarea de la Damac. Căpitanul echipei naționale are acum cale liberă spre Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Stanciu a anunțat încă din urmă cu câteva luni că a ajuns la un acord de principiu cu oficialii lui Genoa. Acesta va […] The post Nicolae Stanciu și-a anunțat plecarea de la Damac! Căpitanul naționalei, cale liberă spre Genoa appeared first on Antena Sport.