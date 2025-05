Imaginile din satelit arata nava de razboi nord-coreeana avariata

22:40

Un neonazist georgian, cunoscut sub numele de „Comandantul Macelar” va fi extradat din Moldova in SUA, unde urmeaza sa fie pus sub acuzare si judecat pentru planificarea unor atacuri in masa impotriva evreilor din New York, potrivit The Times of Israel. Michail Chkhikvishvili, in varsta de 21 de ani, a fost arestat in iulie 2024...