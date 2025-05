„Hoții bunici”, condamnați la Paris pentru furtul bijuteriilor lui Kim Kardashian. Mesajul transmis de vedetă după verdict

23:20

Un neonazist cunoscut sub numele de „Comandantul Măcelar” a fost extrădat din Moldova în SUA pentru planificarea unor atacuri cu victime multiple împotriva evreilor din New York. Mihail Cihikvișvili, un cetățean georgian în vârstă de 21 de ani, a fost arestat în iulie 2024 și acuzat de incitare la crime motivate de ură și acte de violență în masă. Cihikvișvili este liderul Maniac Murder Cult, un grup extremist violent internațional, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, scrie The Times of Israel.