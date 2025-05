Te ajută sau nu ceaiul verde să arzi grăsimile și să slăbești? Verdictul specialistului

12:30

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis informare meteo de vreme severă valabilă de vineri, 23 mai, ora 10:00, până luni, 26 mai, ora 20:00. În acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului României se vor înregistra perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt așteptate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări …