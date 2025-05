Luni încep înscrierile la grădiniţă şi creşă pentru anul şcolar 2025-2026

13:00

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi şi vijelii până duminică, pentru cea mai mare parte a Munteniei, a Moldovei şi în Dobrogea. Patru judeţe se vor afla sub avertizare sub cod portocaliu . Temperaturile vor scădea în centrul şi estul ţării, situându-se între 12 şi 20 de grade. ANM a emis o […]