Fiul lui Dan Șucu, debutat la Rapid în ultimul meci al sezonului. Reacția mamei: „Suntem extrem de mândri!”

EPISODUL 41. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Laura Dumitru, antrenoare de fitness, care vorbește deschis despre problemele ei legate de tulburările alimentare și mărturisește cum sportul a ajutat-o să treacă peste acest episod din viața sa- Laura, te rog să ne spui cum a început parcursul tău în sport.- Inițial am fost atletă, am practicat atletism de performanță timp de aproximativ șapte ani, la Ploiești. ...