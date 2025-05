DANIEL Băluţă își reafirmă convingerea că PSD trebuie să intre la guvernare : „O decizie care să pună în prim plan interesele României”

21:00

Cunoscutul cântăreț Costel Biju a fost prins la volan de Brigada Rutieră din Cadrul Poliției Capitalei sub influența alcoolului. Cântărețul Costel Biju are probleme cu legea, după ce a fost prins de ofițerii din cadrul Poliției Rutiere, sub influența alcoolului. La testarea cu etilotest, Biju a avut o alcoolemie de 0,13 în aerul expirat. Testarea […]