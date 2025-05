Filmul ‘It Was Just an Accident’ a câștigat trofeul Palme d’Or (Video)

Lungmetrajul 'It Was Just an Accident', regizat [...] The post Filmul ‘It Was Just an Accident’ a câștigat trofeul Palme d’Or (Video) appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara