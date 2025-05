România are nevoie de implicarea românilor din străinătate, a precizat președintele ales Nicuşor Dan în mesajul transmis de Ziua Românilor de Pretutindeni

00:10

Principalul premiu al Festivalului de Film de la Cannes, Palme d’Or, a revenit peliculei „It was just an accident”, un thriller realizat de regizorul disident iranian Jafar Panahi. Ultima zi a festivalului a fost afectată de o pană de curent pe care autorităţile franceze au pus-o pe seama unui sabotaj. Jafar Panahi este unul dintre […]