Polițist-erou la Medgidia: a salvat un copil de 10 ani de la înec

10:40

Uber introduce și în România serviciul Uber One, un abonament lunar sau anual destinat utilizatorilor frecvenți, care oferă beneficii exclusive pentru cursele cu UberX sau Uber Black. Lansarea are loc pe fondul unui proces intentat companiei în Statele Unite, unde autoritățile o acuză de practici comerciale înșelătoare legate tocmai de […] Articolul Uber a lansat și în România abonamentul Uber One – ce oferă a aparut prima oara pe Constanta 100%.