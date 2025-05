Cat de mult a castigat Romania de pe urma redobandirii cetateniei romane a basarabenilor?

09:00

Potrivit meteorologilor ANM (Administratia Nationala de Meteorologie), astazi se vor inregistra averse cu descarcari electrice in sud si in est, de asemenea, in sud-est. Tot in aceste zone temperaturile raman la valori apropiate de normal, dar in rest se raceste accentuat. Maximele pornesc de la 11 grade in Bucovina si ajung la 22 de grade...